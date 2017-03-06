Любимову предложили построить в регионе крупный сельхозцентр

Врио губернатора Николаю Любимову предложили построить в Рязанской области крупный сельхозцентр. Он рассказал об этом в эфире «Открытого разговора» на телеканале «ТКР» в воскресенье, 5 марта.
По его словам, на Российском инвестиционном форуме в Сочи гендиректор Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства Александр Браверман предложил создать на территории Рязанской области большой логистический комплекс для сельского хозяйства.
«Это будет пилотный проект для всей России. Мы обязательно должны воспользоваться этой возможностью», — отметил Любимов.
Он подчеркнул, что большой склад принесет региону новые доходы, рабочие места, возможности для сельского хозяйства и развития инфраструктуры.