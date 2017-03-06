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17:15, 6 марта 2017 636
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Любимов встретился со вдовами и матерями погибших рязанских воинов. Фото

Любимов встретился со вдовами и матерями погибших рязанских воинов. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио губернатора Николай Любимов познакомился со вдовами и матерями погибших рязанских воинов. Встреча по случаю Международного женского дня прошла в региональном Фонде поддержки Героев СССР и России в понедельник, 6 марта.

«Мы, честно, без всякого официоза, преклоняемся перед теми подвигами, которые они совершили. И они них никогда, ни страна, ни наша Рязанская область не забудет», — подчеркнул политик. Он заверил, что власти сделают «все необходимое», чтобы жизнь его собеседниц была «максимально, насколько это возможно в данных условиях» комфортной.

Любимов вручил женщинам цветы и пожелал им хорошего настроения и больше поводов для улыбок. «Все подвиги совершаются ради женщин. Все войны, правда, тоже из-за них начинались, как говорят историки, но на самом деле это по недомыслию мужчин, — заявил глава региона. — Ради вас мы готовы делать безумства, ради вас мы готовы совершать самые благородные поступки, ради вас мы, собственно говоря, живем и работаем».

Руководитель фонда Альберт Слюсарь поблагодарил Любимова за визит. Тот ответил, что него стала честью возможность сказать несколько теплых слов вдовам и матерям героев, хотя он понимаем: ни слова, ни подарки не заменят им мужей и детей.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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