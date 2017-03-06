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14:35, 6 марта 2017 170
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Лучший подарок — музыка. Рязанок приглашают на праздничный джаз-концерт группы Feelin’s

Лучший подарок — музыка. Рязанок приглашают на праздничный джаз-концерт группы Feelin’s

В Международный женский день, в среду, 8 марта, известнейший рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин дадут праздничный концерт. Посвящен он будет дню весны, любви и женщины.

Для дам в этот вечер на сцене выступят галантные мужчины, которые создадут неповторимую атмосферу красоты.

В этот вечер со сцены прозвучат шедевры таких гигантов мировой эстрады и популярного джаза, как Frank Sinatra, Michael Bubble, Elvis Presley, Johny Mathis, а также любимые мелодии из советских кинофильмов.

Для вас выступят:

  • Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
  • Сергей Долгишев — саксофон;
  • Вячеслав Сергеев — барабаны;
  • Константин Панкратов — бас-гитара;
  • Сергей Гриматин — вокал.

Сергей Гриматин — ведущий на «Радио Россия» и «Радио Маяк». Сергей совсем недавно выступает совместно с Feelin’s, но уже завоевал симпатию и расположение рязанской публики, особенно ее женской части. Харизматичный, яркий вокалист с приятным баритоном покоряет зрителей со своего самого первого появления на сцене.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «Вконтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало концерта — в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.


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