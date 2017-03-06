В Международный женский день, в среду, 8 марта, известнейший рязанский джаз-бэнд Feelin’s и вокалист Сергей Гриматин дадут праздничный концерт. Посвящен он будет дню весны, любви и женщины.
Для дам в этот вечер на сцене выступят галантные мужчины, которые создадут неповторимую атмосферу красоты.
В этот вечер со сцены прозвучат шедевры таких гигантов мировой эстрады и популярного джаза, как Frank Sinatra, Michael Bubble, Elvis Presley, Johny Mathis, а также любимые мелодии из советских кинофильмов.
Для вас выступят:
- Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
- Сергей Долгишев — саксофон;
- Вячеслав Сергеев — барабаны;
- Константин Панкратов — бас-гитара;
- Сергей Гриматин — вокал.
Сергей Гриматин — ведущий на «Радио Россия» и «Радио Маяк». Сергей совсем недавно выступает совместно с Feelin’s, но уже завоевал симпатию и расположение рязанской публики, особенно ее женской части. Харизматичный, яркий вокалист с приятным баритоном покоряет зрителей со своего самого первого появления на сцене.
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало концерта — в 20 часов. Места на концерт можно забронировать