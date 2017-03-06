Apple не выпустит в продажу iPhone 8 осенью

Флагманская модель нового iPhone может не выйти осенью 2017 года из-за сложностей с производством, передает «
По слухам, Apple готовит три новых модели iPhone — две из них будут прямыми преемниками iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а третья будет оснащена гнущимся OLED-дисплеем и обновленным сенсором для считывания отпечатков. Стоимость премиум-модели составит свыше 1000 долларов.
Сообщается, что производство инновационного iPhone начнется не раньше сентября 2017 года, а это значит, что Apple, по уже сложившейся традиции, не сможет открыть продажи гаджета осенью.