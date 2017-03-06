8 марта «М5 Молл» пригласил рязанок на «Бал принцесс» и бесплатный салон красоты

В среду, 8 марта, «М5 Молл» подготовил для рязанок развлекательную программу. В этот день гостей ждет много хорошей музыки, познавательные мастер-классы, «Парад принцесс» и красивых подарков.
В качестве комплиментов от ТРЦ, посетительницы «М5 Молл» смогут преобразиться в молловских «салонах красоты», которые будут работать в этот день в атриуме ТРЦ. Профессиональные мастера бесплатно сделают для всех желающих стильные прически, актуальный маникюр и мейкап:
- 13:00 до 16:00 — время работы стилистов;
- 14:30 — праздничные образы от парикмахеров.
Для самых маленьких гостей в этот день подготовлена насыщенная программа. Дети будут рисовать гигантскую праздничную открытку, посетят познавательные мастер-классы, примут участие в танцевальном конкурсе и увидят «Парад принцесс»:
- 13:00-16:00 -рисование праздничной открытки в зоне трех фонтанов;
- 13:00-15:00 — мастер-класс по созданию подарков для мам на территории рядом с роллердромом; мастер-класс по изготовлению «теплых» картинок из шерсти, лоскутков, нитей и красок; мастер-класс по флористике.
В 13:15 пройдет «Бал принцесс» — яркое представление с интерактивными конкурсами, созданное по мотивам диснеевских мультфильмов. Юных гостей ждет встреча с Белоснежкой, Авророй, Софией и Ариэль.
С 14:15 в «М5 Молл» начнется большая танцевально-развлекательная программа. На импровизированную сцену выйдут артисты волшебного шоу «В мире чудес», а также солисты Рязанского областного музыкального театра и танцевальные коллективы города.