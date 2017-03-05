Научные сотрудники Университета Саламанки в Испании пришли к выводу, что время во Вселенной может полностью остановиться. Это приведет к пространственному коллапсу, со ссылкой на «
По мнению ученых, причиной этому служит Большой взрыв, который образовал Вселенную. Пока изменения идут очень медленно, время остановится лишь через несколько миллионов лет.
Специалисты утверждают, что после остановки времени изменятся процессы жизни в космосе и появится новая физическая величина.
«Таким образом, испанские астрономы опровергли теорию о постоянном расширении Вселенной, которой придерживаются многие современные ученые», — говорится в сообщении.