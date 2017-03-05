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11:03, 5 марта 2017 433
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В Японии разбился спасательный вертолет

В Японии разбился спасательный вертолет

В воскресенье, 5 марта, в Японии разбился спасательный вертолет. На его борту находились девять человек, передает ТАСС.

Борт потерпел крушение в префектуре Нагано. К месту катастрофы направили спасателей.


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От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

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