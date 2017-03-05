В воскресенье, 5 марта, в Японии разбился спасательный вертолет. На его борту находились девять человек, передает
Борт потерпел крушение в префектуре Нагано. К месту катастрофы направили спасателей.
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В воскресенье, 5 марта, в Японии разбился спасательный вертолет. На его борту находились девять человек, передает
Борт потерпел крушение в префектуре Нагано. К месту катастрофы направили спасателей.
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