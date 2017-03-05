В выходные рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности весной

В выходные, 4-5 марта, сотрудники регионального ГУ МЧС напомнили жителям Рязанской области о правилах пожарной безопасности в весенний период. Об этом сообщила
«В целях профилактики пожаров и гибели людей проведено шесть сходов граждан в Касимовском, Скопинском, Шацком, Пронском, Ряжском и Сасовском районах, а также около двух тысяч подворовых обходов», — говорится в сообщении.
Гражданам напомнили о соблюдении норм эксплуатации печного отопления и газового оборудования и предостерегли их от неосторожного обращения с огнем.
Спасатели напомнили, что большинство пожаров происходит в жилых домах. «Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности», — добавили в пресс-службе.