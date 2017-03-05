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21:42, 5 марта 2017 172
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В Санкт-Петербурге расстреляли сидевшего в машине сотрудника ФСИН

В Санкт-Петербурге расстреляли сидевшего в машине сотрудника ФСИН

Вечером в четверг, 2 марта, в Санкт-Петербурге расстреляли 34-летнего сотрудника ФСИН, который сидел в припаркованной машине. Злоумышленник выстрелил не меньше шести раз, но пострадавший выжил. Он получил ранения живота, шеи и рук и сейчас находится в больнице, со ссылкой на следователей передает ТАСС.

В воскресенье, 5 марта, правоохранители задержали 53-летнего подозреваемого в вооруженном нападении. С ним проводятся следственные действия, мотивы преступления пока не называют.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о статье «Покушение на убийство».


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