В Санкт-Петербурге расстреляли сидевшего в машине сотрудника ФСИН

Вечером в четверг, 2 марта, в Санкт-Петербурге расстреляли 34-летнего сотрудника ФСИН, который сидел в припаркованной машине. Злоумышленник выстрелил не меньше шести раз, но пострадавший выжил. Он получил ранения живота, шеи и рук и сейчас находится в больнице, со ссылкой на следователей передает
В воскресенье, 5 марта, правоохранители задержали 53-летнего подозреваемого в вооруженном нападении. С ним проводятся следственные действия, мотивы преступления пока не называют.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о статье «Покушение на убийство».