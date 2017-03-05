В рязанской колонии выступила легендарная рок-группа

В исправительной колонии №2 выступила рок-группа «Спартак». Концерт прошел в пятницу, 3 марта. Об этом
Легендарная рязанская группа выступила в неполном составе. Песни 80-90 годов исполнили гитарист Виктор Иванов и певица Светлана. Концерт длился более часа.
Рок-группу «Спартак» создали в Рязани в 1985 году. Завоевав вершины хит-парадов, коллектив распался в 1991 году. Через шесть лет его участники создали проект Ivanov Brothers Band.
«Спартак» возродили в 2008 году.
Фото сайта ФСИН России по Рязанской области