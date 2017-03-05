Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:07, 5 марта 2017 543
 0    0

В рязанском театре отметят Международный день кукольника

В рязанском театре отметят Международный день кукольника

В Рязани отметят Международный день кукольника. 19 марта в театре кукол состоится праздник «В театр кукол — всей семьей!», сообщила его пресс-служба.

В этот день зрителям покажут премьерный спектакль «Волк и семеро козлят», актеры которого в честь праздника «запустят всех желающих в свой театральный огород».

Рязанцам обещают свежие мастер-классы, творческое общение с экологически чистыми артистами и куклами, а также аппетитные подарки.

«Только в свой праздник рязанские кукольники поделятся со зрителями своими тайнами. 19 марта вы сможете понять, наконец, для чего Козе баян!» — рассказали в пресс-службе театра.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
18:07, 5 марта 2017
В рязанском театре отметят Международный день кукольника
12:38, 4 марта 2017
Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер»
8:21, 3 марта 2017
Рязанцев пригласили на выставку изделий ручной работы
22:02, 2 марта 2017
Израильский джазмен рассказал о предстоящем концерте в Рязани
21:41, 2 марта 2017
Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» открыл выставку в Сасове
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 34 605
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 015
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 976
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 719
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 133
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум