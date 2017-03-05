В рязанском театре отметят Международный день кукольника

В Рязани отметят Международный день кукольника. 19 марта в театре кукол состоится праздник «В театр кукол — всей семьей!», сообщила его пресс-служба.
В этот день зрителям покажут премьерный спектакль «Волк и семеро козлят», актеры которого в честь праздника «запустят всех желающих в свой театральный огород».
Рязанцам обещают свежие мастер-классы, творческое общение с экологически чистыми артистами и куклами, а также аппетитные подарки.
«Только в свой праздник рязанские кукольники поделятся со зрителями своими тайнами. 19 марта вы сможете понять, наконец, для чего Козе баян!» — рассказали в пресс-службе театра.