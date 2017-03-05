Прогулка за подснежниками. ​В Крыму нашли потерявшегося в лесу трехлетнего ребенка

В Крыму нашли потерявшегося в лесу трехлетнего ребенка. В поисках участвовали более 300 человек. Спасатели использовали квадрокоптер, передает «
В субботу, 4 марта, трое малолетних детей отправились собирать подснежники в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль восточной окраины села Синекаменка Белогорского района. Через полчаса трехлетний мальчик потерялся. Гулявшие вместе с ним дети рассказали все родителям, а те обратились в полицию.
Спустя несколько часов ребенка нашли спящим на обочине горной дороги в трех километрах от села. Его госпитализировали в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». Врачи оценивают состояние малыша как стабильное.
Отмечается, что медики не обнаружили никаких признаков, указывающих на то, что в отношении ребенка совершалось насилие.