В Кораблине взломали банкомат

В Кораблине в ночь на пятницу, 3 марта, взломали банкомат. Об этом сообщило издательство «
Злоумышленники вскрыли банкомат «Россельхозбанка», находящийся на фасаде здания домоуправления на улице Зубковой. Заместитель начальника полиции по общественной безопасности Сергей Назаров отметил, что похожий случай недавно произошел в Сараевском районе.
«Судя по характеру взлома, скорее всего это были гастролеры-профессионалы. Действовали злоумышленники дерзко, несмотря на то, что в здании круглосуточно находятся диспетчеры. На руку им сыграло отсутствие уличной камеры видеонаблюдения», — рассказал он.
Полицейские устанавливают размер материального ущерба.