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14:59, 5 марта 2017 515
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В Кораблине взломали банкомат

В Кораблине взломали банкомат

В Кораблине в ночь на пятницу, 3 марта, взломали банкомат. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Злоумышленники вскрыли банкомат «Россельхозбанка», находящийся на фасаде здания домоуправления на улице Зубковой. Заместитель начальника полиции по общественной безопасности Сергей Назаров отметил, что похожий случай недавно произошел в Сараевском районе.

«Судя по характеру взлома, скорее всего это были гастролеры-профессионалы. Действовали злоумышленники дерзко, несмотря на то, что в здании круглосуточно находятся диспетчеры. На руку им сыграло отсутствие уличной камеры видеонаблюдения», — рассказал он.

Полицейские устанавливают размер материального ущерба.


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