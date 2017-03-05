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20:55, 5 марта 2017 57
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В Facebook появились дизлайки в личных сообщениях

В Facebook появились дизлайки в личных сообщениях

Facebook начал тестировать дизлайки в личных сообщениях. Об этом со ссылкой на TechCrunch передает «Лайф».

По словам представителей компании, они пробуют новые способы сделать Messenger более увлекательным и интересным. «Мы даем людям возможность пользоваться смайликами, наилучшим образом представляющими чувства, которые испытывают пользователи, получившие сообщения», — рассказали в Facebook.

При этом в компании подчеркнули, что дизлайк — это не отрицательная реакция пользователя, а быстрый ответ «нет».

Пока новая функция доступна не всем пользователям и работает в тестовом режиме.


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