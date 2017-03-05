В Facebook появились дизлайки в личных сообщениях

Facebook начал тестировать дизлайки в личных сообщениях. Об этом со ссылкой на TechCrunch передает «
По словам представителей компании, они пробуют новые способы сделать Messenger более увлекательным и интересным. «Мы даем людям возможность пользоваться смайликами, наилучшим образом представляющими чувства, которые испытывают пользователи, получившие сообщения», — рассказали в Facebook.
При этом в компании подчеркнули, что дизлайк — это не отрицательная реакция пользователя, а быстрый ответ «нет».
Пока новая функция доступна не всем пользователям и работает в тестовом режиме.