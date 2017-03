В Азии стала популярной новая игра-«кричалка». Видео

В Азии стала популярной новая игра-«кричалка». Проект Eight Note! Don’t stop! набрал «вирусную» популярность в Китае и Японии. Об этом сообщает DTF.ru

Игра «Восьмая нота» представляет собой рядовой платформер, который управляется голосом. Чтобы главный герой двигался вперед, нужно говорить, а чтобы прыгал — кричать. От громкости голоса зависит высота прыжка.

Со временем задача усложняется, например, появляются различные препятствия.

В интернете набирают миллионы просмотров ролики, показывающие, как пользователи играют в «Восьмую ноту». Самые популярные — с участием девушек.

Некоторые игроки, не желающие кричать, используют различные вещи, издающие звуки, например, игрушки.

I've never laugh so much, this is seriously godlike guys !



Plus, I feel the urge to try this game now !



😂😂😂 pic.twitter.com/lOMMY5fdQe