В Азии стала популярной новая игра-«кричалка». Видео

В Азии стала популярной новая игра-«кричалка». Проект Eight Note! Don’t stop! набрал «вирусную» популярность в Китае и Японии. Об этом сообщает
Игра «Восьмая нота» представляет собой рядовой платформер, который управляется голосом. Чтобы главный герой двигался вперед, нужно говорить, а чтобы прыгал — кричать. От громкости голоса зависит высота прыжка.
Со временем задача усложняется, например, появляются различные препятствия.
В интернете набирают миллионы просмотров ролики, показывающие, как пользователи играют в «Восьмую ноту». Самые популярные — с участием девушек.
Некоторые игроки, не желающие кричать, используют различные вещи, издающие звуки, например, игрушки.
I've never laugh so much, this is seriously godlike guys !— RΛZΞR Xian (@XianMSG) 3 марта 2017 г.
Plus, I feel the urge to try this game now !
😂😂😂 pic.twitter.com/lOMMY5fdQe