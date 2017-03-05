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9:35, 5 марта 2017 394
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Солист Bad Boys Blue попал в ДТП по дороге в Томск

Солист Bad Boys Blue попал в ДТП по дороге в Томск

Солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в ДТП по дороге в Томск. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил его менеджер Тарас Волковинский, передает «Интерфакс».

Авария произошла на трассе Новосибирск — Томск в субботу утром.

«По пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали», — сказал Волковинский.

Менеджер музыканта отметил, что все, кроме Джона МакИнерни, получили незначительнные ссадины и ушибы.

Концерт группы в Томске отменили. В понедельник МакИнерни вылетит в Москву, а оттуда — в Варшаву.

Bad Boys Blue — евродиско-группа, созданная в Кельне в 1984 году. Музыканты выпустили около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран.


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