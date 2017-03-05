Солист Bad Boys Blue попал в ДТП по дороге в Томск

Солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в ДТП по дороге в Томск. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил его менеджер Тарас Волковинский, передает «
Авария произошла на трассе Новосибирск — Томск в субботу утром.
«По пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали», — сказал Волковинский.
Менеджер музыканта отметил, что все, кроме Джона МакИнерни, получили незначительнные ссадины и ушибы.
Концерт группы в Томске отменили. В понедельник МакИнерни вылетит в Москву, а оттуда — в Варшаву.
Bad Boys Blue — евродиско-группа, созданная в Кельне в 1984 году. Музыканты выпустили около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран.