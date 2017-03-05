Рязанка выплатит компенсацию морального вреда пострадавшему в аварии мотоциклисту. Об этом
ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло 19 мая 2014 года на улице Высоковольтная. Находившаяся за рулем машины женщина не остановилась на проезжей части перед выполнением маневра левого поворота и не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу. В результате произошло столкновение.
Мужчина получил травмы, во время лечения которых испытывал постоянные боли и нарушения сна. Кроме этого, в аварии получил повреждения его мотоцикл.
Суд частично удовлетворил требования истца о денежной компенсации морального вреда. Ее сумма не называется. Водитель автомобиля также выплатит оплатит госпошлину и расходы на услуги представителя.