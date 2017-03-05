Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:29, 5 марта 2017 943
 0    0

Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу на Московском шоссе. Видео 2

Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу на Московском шоссе. Видео

Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу около домов на Московском шоссе. Об этом рассказали в сюжете телеканала «Город».

Ежедневно местные жители ездят на работу и обратно по дороге, соединяющей «большой город» и несколько жилых домов в этом районе. При этом их пусть усложняет 20-метровая яма, достигающая полметра в глубину.

Автомобилисты засыпали ее щебнем, а зимой ситуацию упрощал утрамбованный снег. Но с наступлением весны проблема снова обострилась.

По словам рязанцев, еще в 2015 году горадминистрации прислала им письмо, в котором признала, что эта дорога не соответствует ГОСТу. Однако за два года ситуация так и не изменилась.

Недавно, рассказали местные жители, бригада скорой помощи пригрозила им больше не приезжать на вызовы в этот район, так как по такой дороге невозможно проехать.

Таким образом, более четырехсот человек, среди которых дети, старики и инвалиды, могут оказаться отрезанными от цивилизации.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:29, 5 марта 2017
Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу на Московском шоссе. Видео 2
17:05, 5 марта 2017
Подставили. Рязанской пенсионерке предъявили счет за 400 кубометров несуществующей воды
14:19, 4 марта 2017
Ямы на рязанских дорогах показали по федеральному телеканалу 1
8:24, 4 марта 2017
Рязанские перевозчики предложили установить на конечных остановках пункты отдыха для водителей
16:05, 3 марта 2017
Рязанские вокзалы не могут добавлять страховку к билету на автобус без согласия пассажира — Роспотребнадзор
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 34 605
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 015
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 976
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 719
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 133
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум