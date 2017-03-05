Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу на Московском шоссе. Видео

Рязанцы пожаловались на «непроходимую» дорогу около домов на Московском шоссе. Об этом рассказали в сюжете телеканала «
Ежедневно местные жители ездят на работу и обратно по дороге, соединяющей «большой город» и несколько жилых домов в этом районе. При этом их пусть усложняет 20-метровая яма, достигающая полметра в глубину.
Автомобилисты засыпали ее щебнем, а зимой ситуацию упрощал утрамбованный снег. Но с наступлением весны проблема снова обострилась.
По словам рязанцев, еще в 2015 году горадминистрации прислала им письмо, в котором признала, что эта дорога не соответствует ГОСТу. Однако за два года ситуация так и не изменилась.
Недавно, рассказали местные жители, бригада скорой помощи пригрозила им больше не приезжать на вызовы в этот район, так как по такой дороге невозможно проехать.
Таким образом, более четырехсот человек, среди которых дети, старики и инвалиды, могут оказаться отрезанными от цивилизации.