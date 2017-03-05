Рязанцам разрешили посылать электронные письма подозреваемым в СИЗО

Рязанцам разрешили посылать электронные письма подозреваемым, которые находятся в СИЗО №1. Об этом сообщила
Кроме того, желающие могут прикреплять по одной цифровой фотографии за раз, количество самих писем при этом не ограничено. Всероссийская система «ФСИН-письмо» действует в Рязани с февраля 2017 года.
«Письмо можно написать с любого компьютера, подключенного к сети интернет, и в любое удобное для себя время. Ответ на письмо направляется в виде отсканированной копии рукописного письма», — говорится в сообщении.
Доставка писем и фотографий осуществляется в срок от одного до трех дней (с учетом выходных и праздников). Электронное письмо, как и обычное, проходит цензуру.
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