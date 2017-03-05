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15:56, 5 марта 2017 167
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Рязанцам разрешили посылать электронные письма подозреваемым в СИЗО

Рязанцам разрешили посылать электронные письма подозреваемым в СИЗО

Рязанцам разрешили посылать электронные письма подозреваемым, которые находятся в СИЗО №1. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Кроме того, желающие могут прикреплять по одной цифровой фотографии за раз, количество самих писем при этом не ограничено. Всероссийская система «ФСИН-письмо» действует в Рязани с февраля 2017 года.

«Письмо можно написать с любого компьютера, подключенного к сети интернет, и в любое удобное для себя время. Ответ на письмо направляется в виде отсканированной копии рукописного письма», — говорится в сообщении.

Доставка писем и фотографий осуществляется в срок от одного до трех дней (с учетом выходных и праздников). Электронное письмо, как и обычное, проходит цензуру.

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, гражданам необходимо войти на официальный сайт, заполнить специальный бланк, написать текст и отправить сообщение.


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