Семь российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов. Сейчас они находятся в аэропорту Франкфурта, передает «
В феврале гражданское судно, на котором находились в том числе и россияне, захватили нигерийские пираты. Моряков высадили с корабля и отвезли в лагерь на берегу. Об освобождении экипажа с пиратами договаривалась компания-владелец судна BBC Caribbean.
«Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально», — отметил уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.
Отмечается, что в числе освобожденных моряков — один гражданин Украины.