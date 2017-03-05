Подставили. Рязанской пенсионерке предъявили счет за 400 кубометров несуществующей воды

Рязанской пенсионерке Нине Куликовой предъявили счет за 400 кубометров воды, которые она не использовала. Об этом рассказали в сюжете телеканала «
Летом 2016 года сотрудники «Водоканала» переустановили женщине счетчик и вместо последнего показателя в 139 «кубов» записали 539.
Однако пенсионерка не сразу заметила эту «оплошность» и подписала все необходимые документы. Она продолжала платить по счетчику, не подозревая о «набежавших» 400 кубометрах, пока ей не сообщили о задолженности на сумму около 20 тысяч рублей.
Поняв свою ошибку, Куликова обратилась в «Водоканал», а после этого и в прокуратуру. После долгого ожидания женщине ответили, что она сама подписала акт выполненных работ, поэтому никаких претензий к организации быть не должно.
Свою вину пенсионерка не отрицает, но хочет «по-честному разобраться в сложившейся ситуации, в которой виновата не только невнимательность пожилого человека, но и, возможно, халатное отношение сотрудников „Водоканала“ к своей работе».