Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:05, 5 марта 2017 526
 0    0

Подставили. Рязанской пенсионерке предъявили счет за 400 кубометров несуществующей воды

Подставили. Рязанской пенсионерке предъявили счет за 400 кубометров несуществующей воды

Рязанской пенсионерке Нине Куликовой предъявили счет за 400 кубометров воды, которые она не использовала. Об этом рассказали в сюжете телеканала «Город».

Летом 2016 года сотрудники «Водоканала» переустановили женщине счетчик и вместо последнего показателя в 139 «кубов» записали 539.

Однако пенсионерка не сразу заметила эту «оплошность» и подписала все необходимые документы. Она продолжала платить по счетчику, не подозревая о «набежавших» 400 кубометрах, пока ей не сообщили о задолженности на сумму около 20 тысяч рублей.

Поняв свою ошибку, Куликова обратилась в «Водоканал», а после этого и в прокуратуру. После долгого ожидания женщине ответили, что она сама подписала акт выполненных работ, поэтому никаких претензий к организации быть не должно.

Свою вину пенсионерка не отрицает, но хочет «по-честному разобраться в сложившейся ситуации, в которой виновата не только невнимательность пожилого человека, но и, возможно, халатное отношение сотрудников „Водоканала“ к своей работе».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:05, 5 марта 2017
Подставили. Рязанской пенсионерке предъявили счет за 400 кубометров несуществующей воды
14:19, 4 марта 2017
Ямы на рязанских дорогах показали по федеральному телеканалу 1
8:24, 4 марта 2017
Рязанские перевозчики предложили установить на конечных остановках пункты отдыха для водителей
16:05, 3 марта 2017
Рязанские вокзалы не могут добавлять страховку к билету на автобус без согласия пассажира — Роспотребнадзор
15:38, 3 марта 2017
За три дня в Рязани засыпали щебнем ямы на восьми улицах 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 34 485
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 31 987
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 929
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 715
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 113
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум