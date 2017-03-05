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8:27, 5 марта 2017 172
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На задолжавшего 400 тысяч рублей алиментщика завели уголовное дело

На задолжавшего 400 тысяч рублей алиментщика завели уголовное дело

На задолжавшего почти 400 тысяч рублей алиментщика завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Житель Ермишинского района по решению суда должен платить алименты на двух несовершеннолетних детей. Он не работает и не выплачивает средства на содержание детей. В 2016 году мужчину за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, однако он не погасил задолженность.

В связи с этим в отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).


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