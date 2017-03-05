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16:17, 5 марта 2017 54
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Минобрнауки утвердил расписание ЕГЭ 2017 года

Минобрнауки утвердил расписание ЕГЭ 2017 года

Минюст зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году. Экзамены пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля. Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, смогут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября.

«Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам», — говорится в сообщении.

Фото Irecommend.ru


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