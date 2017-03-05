Минобрнауки утвердил расписание ЕГЭ 2017 года

Минюст зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие
Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля. Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, смогут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период с 5 по 16 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября.
«Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам», — говорится в сообщении.
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