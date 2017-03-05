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12:17, 5 марта 2017 755
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МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 5 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайший час ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Сильный ветер сохранится до утра понедельника.


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