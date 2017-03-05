МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра

В воскресенье, 5 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его
В ближайший час ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
Сильный ветер сохранится до утра понедельника.
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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 5 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его
В ближайший час ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
Сильный ветер сохранится до утра понедельника.
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