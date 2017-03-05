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13:40, 5 марта 2017 199
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Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии

Фото: Pixabay.com

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает «Интерфакс».

На следующей неделе базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари самолеты отработают бреющие полеты. Истребители Германии Eurofighter во вторник и в четверг будут летать парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метров) вдали от населенных пунктов.

«Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции „умной обороны“, целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности», — отметили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

В настоящее время на эстонской авиабазе Эмари базируются самолеты ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа 2016 года. Согласно заявлению министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, по завершении нынешнего ротационного срока самолеты ФРГ могут вновь вернуться на эту базу.

«У нас создана хорошая основа для сотрудничества в области обороны, мы обязательно вернемся сюда еще раз», — сказала она.

Отмечается, что самолеты совершают полеты на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны выделены правительствами всех стран Балтии.


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Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в Эстонии
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