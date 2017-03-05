Ежик в тумане и Чебурашка. Федеральный телеканал составил рейтинг самых известных советских мультиков

Федеральный телеканал «
Возглавляет топ-5 канала картина «Ежик в тумане». В 2003 году на фестивале в Токио его признали лучшим мультиком всех времен и народов.
Второе место получили знакомые всем «Чебурашка и Крокодил Гена». В 70-х годах в Швеции выходили циклы детских теле- и радиопередач, в которых присутствовали образы этих героев. Там Чебурашке придумали имя Друттен, в английском и американском прокате персонаж получил имя Топл, в немецком — Куллерьхен, а в Финляндии его назвали Муксис.
На третьем месте рейтинга оказался мультфильм «Жил-был пес». Его оценили на международных фестивалях в Дании и Франции. По мнению критиков и зрителей, «Жил-был пес» — один из самых популярных мультфильмов, выпущенных в СССР.
Четвертая строчка досталась «Ну, погоди». Знаменитые герои Волк и Заяц режиссера Котеночкина появились везде: на монетах, майках, сумках. С их участием есть даже компьютерные игры.
Замкнула пятерку лучших советских мультфильмов картина «Снежная королева» режиссера Льва Атаманова. Экранизацию сказки Ганса Христиана Андерсена перевели на множество языков. В озвучке персонажей мультфильма принимали участие звезды кино. Во французской версии «Снежная Королева» говорила голосом Катрин Денев, а в американской Герду озвучила Кирстен Данст.