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20:26, 5 марта 2017 159
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Ежик в тумане и Чебурашка. Федеральный телеканал составил рейтинг самых известных советских мультиков

Ежик в тумане и Чебурашка. Федеральный телеканал составил рейтинг самых известных советских мультиков

Федеральный телеканал «Мир 24» составил рейтинг советских мультфильмов, которые знают и любят не только в России, но и в других странах.

Возглавляет топ-5 канала картина «Ежик в тумане». В 2003 году на фестивале в Токио его признали лучшим мультиком всех времен и народов.

Второе место получили знакомые всем «Чебурашка и Крокодил Гена». В 70-х годах в Швеции выходили циклы детских теле- и радиопередач, в которых присутствовали образы этих героев. Там Чебурашке придумали имя Друттен, в английском и американском прокате персонаж получил имя Топл, в немецком — Куллерьхен, а в Финляндии его назвали Муксис.

На третьем месте рейтинга оказался мультфильм «Жил-был пес». Его оценили на международных фестивалях в Дании и Франции. По мнению критиков и зрителей, «Жил-был пес» — один из самых популярных мультфильмов, выпущенных в СССР.

Четвертая строчка досталась «Ну, погоди». Знаменитые герои Волк и Заяц режиссера Котеночкина появились везде: на монетах, майках, сумках. С их участием есть даже компьютерные игры.

Замкнула пятерку лучших советских мультфильмов картина «Снежная королева» режиссера Льва Атаманова. Экранизацию сказки Ганса Христиана Андерсена перевели на множество языков. В озвучке персонажей мультфильма принимали участие звезды кино. Во французской версии «Снежная Королева» говорила голосом Катрин Денев, а в американской Герду озвучила Кирстен Данст.


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