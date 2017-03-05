Более ста человек выступили против закрытия психиатрических больниц в Москве. Об этом сообщили в эфире
Родственники пациентов и медработники нескольких столичных лечебниц, вооружившись плакатами, митинговали против оптимизации, которую проводят чиновники.
«Например, психиатрическая больница имени Каннабиха, основанная больше ста лет назад, де-юре присоединяется к НПЦ имени Соловьева. Медработники говорят, что по сути они лишаются работы, а пациенты — помощи. Схожая „реорганизация“ ожидает еще несколько клиник», —говорится в сообщении.
По словам участников акции, теперь больные будут предоставлены сами себе. Однако в комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы заявили, что больницы не закрывают, а просто переводят в другой статус. Все это направлено на гуманизацию психиатрической помощи.