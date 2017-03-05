Музыканты из группы «Би-2» раскрыли название своего нового альбома. По словам Шуры, они рассмотрели более сорока вариантов, передает «
«Горизонт событий» — название, которое импонирует всем участникам группы, хоть и является пока рабочим.
В этих словах скрываются два понятия, отметил музыкант. Первое — научное, которое характеризует окраины черных дыр, где замирает время. Второе же означает конец жизни.
Новый альбом «Би-2» выйдет в сентябре 2017 года. Изначально планировалось выпустить две его части, однако позднее от этого пришлось отказаться из-за небольшого хронометража пластинок.
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