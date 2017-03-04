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10:46, 4 марта 2017 273
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В Ирландии обнаружили массовое захоронение детей

В Ирландии обнаружили массовое захоронение детей

Фото: Pixabay.com

В Ирландии обнаружили массовое захоронение детей. Они были воспитанниками католического детского дома, передает ИА «Регнум».

Останки нашли при осмотре территории здания криминологи, которые проводили исследования с ноября 2016 года по январь 2017 года. Они обнаружили подземное сооружение с 20 камерами с останками.

Анализ ДНК показал, что детям на момент смерти было от 35 недель до трех лет. Их похоронили, когда детский дом еще функционировал.

В 2014 году местный историк обнаружил свидетельства неофициальных захоронений 800 детей с открытия детского дома в 1925 году до его закрытия в 1961 году.


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