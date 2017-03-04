В Ирландии обнаружили массовое захоронение детей. Они были воспитанниками католического детского дома, передает ИА «
Останки нашли при осмотре территории здания криминологи, которые проводили исследования с ноября 2016 года по январь 2017 года. Они обнаружили подземное сооружение с 20 камерами с останками.
Анализ ДНК показал, что детям на момент смерти было от 35 недель до трех лет. Их похоронили, когда детский дом еще функционировал.
В 2014 году местный историк обнаружил свидетельства неофициальных захоронений 800 детей с открытия детского дома в 1925 году до его закрытия в 1961 году.