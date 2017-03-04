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15:17, 4 марта 2017 212
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В Иране испытали российский ЗРК С-300

В Иране испытали российский ЗРК С-300

В Иране успешно испытали российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом в субботу, 4 марта, сообщило агентство IRNA.

Вооруженные силы Ирана провели тестирование в рамках учений сил противовоздушной обороны «Демавенд». Военные произвели пуски ракет, в результате которых ликвидировали предполагаемые цели. Во время учений они также отработали этапы обнаружения, идентификации, перехвата целей С-300 и различные сценарии по отражению возможных угроз.

Напомним, в апреле 2015 года Владимир Путин снял эмбарго на поставку в Иран С-300. В октябре 2016 года Россия завершила поставку ЗКР в Иран.

Фото агентства IRNA


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