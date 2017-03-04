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13:58, 4 марта 2017 421
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Спортсменам могут запретить кофе и чай — федеральное медико-биологическое агентство

Спортсменам могут запретить кофе и чай — федеральное медико-биологическое агентство

Фото: Pixabay.com

Спортсменам могут запретить кофе и чай. Такие выводы сделал глава федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба, передает «РИА Новости».

По его словам, кофеин входит в «лист ожидания» запрета WADA, поэтому его могут запретить уже в 2017 году.

«Мы очень четко отслеживаем те препараты, которые вносятся WADA в лист ожидания, с тем, чтобы параллельно посмотреть, нет ли у них свойств депонирования, накопительных свойств, присущих мельдонию. Пока из тех препаратов, которые внесены WADA в такие листы ожидания, таких свойств у препаратов нет. Это, как правило, препараты, которые выводятся из организма после употребления в течение часов, либо суток, либо месяца», — рассказал Уйба.

Также он отметил, что исследования мельдония обошлись государству в 80 миллионов рублей. «WADA будет ставить порядка 10 препаратов, за которыми мы должны будем отслеживать фармакокинетику, соответственно, по миллиарду в год выкладывать», — добавил глава ФМБА.


© RZN.info

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