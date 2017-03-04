Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 4 марта 2017 105
 0    0

Сенаторы предложили запретить рекламу карты России без Крыма

Сенаторы предложили запретить рекламу карты России без Крыма

Сенаторы предложили запретить рекламу карты России без Крыма. С инициативой выступили члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, передает «РИА Новости».

По их словам, публикации карты России без Крыма являются пропагандой нарушения территориальной целостности страны. Для этого планируется ввести поправки в закон «О рекламе».

По действующему законодательству за публичные призывы к действиям, разрушающим территориальную целостность России, положен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Такие действия, совершенные с использованием СМИ караются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или заключение на срок до пяти лет также с лишение права занимать должности.

Изображение «Карта Крыма»


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:05, 4 марта 2017
Сенаторы предложили запретить рекламу карты России без Крыма
21:37, 3 марта 2017
Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года
18:03, 3 марта 2017
Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Фото
17:06, 3 марта 2017
Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском представил рязанцам новый Tiguan. Фото
17:01, 3 марта 2017
У 19-летнего жителя Ряжска нашли марихуану
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 32 904
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 31 302
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 032
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 567
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 844
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум