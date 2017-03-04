Сенаторы предложили запретить рекламу карты России без Крыма. С инициативой выступили члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, передает «
По их словам, публикации карты России без Крыма являются пропагандой нарушения территориальной целостности страны. Для этого планируется ввести поправки в закон «О рекламе».
По действующему законодательству за публичные призывы к действиям, разрушающим территориальную целостность России, положен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Такие действия, совершенные с использованием СМИ караются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или заключение на срок до пяти лет также с лишение права занимать должности.
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