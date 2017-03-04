Рязанцев пригласили на вечер тротуарной астрономии. Его организует рязанский астроклуб «
Вечер тротуарной астрономии пройдет в субботу, 4 марта, «при наличии ясного неба». Любителей астрономии пригласили на Кремлевский вал к 18 часам.
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Рязанцев пригласили на вечер тротуарной астрономии. Его организует рязанский астроклуб «
Вечер тротуарной астрономии пройдет в субботу, 4 марта, «при наличии ясного неба». Любителей астрономии пригласили на Кремлевский вал к 18 часам.
Фото
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