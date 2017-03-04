Поклонская рассказала о замироточившем в Крыму бюсте Николая II. Видео

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о замироточившем в Крыму бюсте Николая II. По ее словам, чудо произошло в пятницу, 3 марта. Об этом сообщает телеканал « Царьград ».

Экс-прокурору Крыма позвонили из Симферополя, чтобы рассказать о том, что в сквере у входа в часовню возле прокуратуры замироточил бюст последнего российского императора.

«И видите как, в столетнюю годовщину [Февральской революции 1917 года]… Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой», — отметила Поклонская.

Бюст утановили в сентябре 2016 года. Как говорят очевидцы, мироточит не только он, но и иконы, и репродукция фотографии царской семьи, сделанной в доме Ипатьева в Екатеринбурге незадолго до ее гибели.

Староста часовни Святых царственных страстотерпцев Алексей утверждает, что чудеса начали происходить 22 февраля, во время утренней молитвы.

«В первую очередь при молитве „Верую в Единого Бога“ я заметил, что царская семья — на ней выступают капельки мироточения. Прочитав святую утреннюю молитву, я сдал акафист вместе с одной женщиной — она свидетельница этого чуда. Она со мной начала читать, она верующая, православная христианка. Мы вместе с ней начали читать акафист царственным великомученикам», — вспомнил он.

По окончании молитвы, как заявляет мужчина, начали благоухать и «плакать» иконы Казанской Божьей Матери и Покрова Пресвятой Богородицы, а днем 3 марта — еще и икона Владимирской Божьей Матери.

«Мироточение было сильнейшее — весь храм объяло благоухание. Из посетителей еще, по-моему, два человека видели. Потом приехала моя супруга, увидела своими глазами. Много еще людей приехало. Пономарь был. Все видели — благоухало. Мироточение сильное было», — подчеркнул староста часовни.

По свидетельству Алексея, собиравшие капельки с икон люди начали исцеляться.