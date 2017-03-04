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13:26, 4 марта 2017 360
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Под Оренбургом водитель бросил в кювете фуру с белыми тиграми. Видео

Под Оренбургом водитель бросил в кювете фуру с белыми тиграми. Видео

Под Оренбургом водитель бросил в кювете фуру с белыми тиграми. Росприроднадзор подключится к расследованию ситуации, передает «РИА Новости».

Грузовик въехал в кювет в ночь на субботу, 4 марта. В полицию сообщил владелец машины, который сдавал ее в аренду. Он утверждал, что его автомобиль с системой ГЛОНАСС не двигался уже несколько часов, а в фургоне находилось несколько тигров редкой породы. Животных перевозили из Волгограда в уфимский цирк. По словам владельца, с фурой шел автомобиль сопровождения.

Приехавшие на место автоинспекторы услышали из кузова звуки. Сотрудники ГИБДД дождались дрессировщика и вскрыли грузовик. Внутри находились клетки с пятью белыми тиграми. Животных не удалось вытащить, так как они были напуганы.

«Очень важно, чтобы звери не пострадали — я дал поручение Росприроднадзору подключиться. Дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией… В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение», — сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской. Также он заявил, что тигров необходимо направить в оборудованное место, где с ними будут работать ветеринары.

Кроме того, Донской назвал жестоким отношением к краснокнижным животным то, что водитель их оставил.

Фото и видео пресс-службы УМВД по Оренбургской области


© RZN.info

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