Рязанские перевозчики предложили установить на конечных остановках пункты отдыха для водителей

Перевозчики предложили обустраивать конечные остановки за свой счет. Об этом сообщили на
Представители перевозчиков проявили такую инициативу на совещании с заместителем главы администрации Андреем Ульяновым и начальников управления транспорта Андреем Каплинским в пятницу, 3 марта.
Перевозчики предложили обустроить за свой счет на территории конечных остановок комплексы, в которых будет комната отдыха для водителей и кондукторов.
Идею направили в профильные подразделения администрации для рассмотрения и организации дальнейшей работы.