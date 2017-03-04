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8:24, 4 марта 2017 119
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Рязанские перевозчики предложили установить на конечных остановках пункты отдыха для водителей

Рязанские перевозчики предложили установить на конечных остановках пункты отдыха для водителей

Перевозчики предложили обустраивать конечные остановки за свой счет. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Представители перевозчиков проявили такую инициативу на совещании с заместителем главы администрации Андреем Ульяновым и начальников управления транспорта Андреем Каплинским в пятницу, 3 марта.

Перевозчики предложили обустроить за свой счет на территории конечных остановок комплексы, в которых будет комната отдыха для водителей и кондукторов.

Идею направили в профильные подразделения администрации для рассмотрения и организации дальнейшей работы.


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