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12:38, 4 марта 2017 158
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Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер»

Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер»

Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер». Сообщения о роспуске появились на сайте и страницах группы в соцсетях, передает «РИА Новости».

«Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа „Ю-Питер“ завершила свою совместную деятельность», — сообщили музыканты.

Лидер группы Вячеслав Бутусов поблагодарил участников и почитателей группы: «Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается. Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта — празднованию 35-летия „НАУ“, собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу».

Группу «Ю-Питер» основали лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов и гитарист «Кино» Юрий Гаспорян. 11 октября 2016 года коллективу исполнилось 15 лет.

Фото Кинопоиск


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