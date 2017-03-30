Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга

ПАО «Сбербанк» подал на рязанца в суд за 207 тысяч 327 рублей долга. Об этом сообщила
Рязанец получил от Сбербанка кредитную карту с лимитов в 150 тысяч рублей. Мужчина не погасил задолженность до 27 февраля 2016 года. К этому времени задолженность составила 207 тысяч 327 рублей, из которых: просроченный основной долг в размере 179 тысяч 514 рублей 50 копеек, просроченные проценты в размере 21 тысячи 119 рублей 30 копеек, неустойка в размере 6 тысяч 693 рублей 20 копеек.
Судебное заседание по данному делу назначили на 17 апреля.