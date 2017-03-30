Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:44, 30 марта 2017 43
 0    0

Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга

Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга

ПАО «Сбербанк» подал на рязанца в суд за 207 тысяч 327 рублей долга. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Рязанец получил от Сбербанка кредитную карту с лимитов в 150 тысяч рублей. Мужчина не погасил задолженность до 27 февраля 2016 года. К этому времени задолженность составила 207 тысяч 327 рублей, из которых: просроченный основной долг в размере 179 тысяч 514 рублей 50 копеек, просроченные проценты в размере 21 тысячи 119 рублей 30 копеек, неустойка в размере 6 тысяч 693 рублей 20 копеек.

Судебное заседание по данному делу назначили на 17 апреля.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:44, 30 марта 2017
Сбербанк подал на рязанца в суд за более 200 тысяч рублей долга
10:12, 30 марта 2017
Суд над пойманным на взятке бывшим рязанским чиновником начнется 4 апреля
10:05, 30 марта 2017
Следком возбудил уголовное дело по фактам нарушений в рязанской спортшколе
9:38, 30 марта 2017
В Сасове мужчина ограбил гараж через пролом в стене
9:32, 30 марта 2017
Разгромивших в Кораблинском районе кладбище вандалов осудили
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 46 597
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 37 673
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 735
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 28 265
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 22 258
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 30
Все новости
Форум