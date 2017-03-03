В Миловславском с нарушениями захоронили 50 трупов лис. Фото

В Миловславском с нарушениями захоронили 50 трупов лис. В поселке разрешили отстреливать этих животных, потому что они являются разносчиками бешенства, пишет издательство «
По данным издательства, охотникам предложили 350 рублей за каждую лису. Вечером в среду, 1 марта, после закрытия охотничьего сезона, сотрудники администрации Милославского городского поселения закопали 49 трупов лис на улице Дорожной.
Утром в четверг, 2 марта, о захоронении узнала районная администрация. На место приехали начальник местного пожароспасательного гарнизона, начальник пожарной части, полицейские, специалисты районной администрации и начальник ветеринарной станции.
«По ветеринарным правилам, захоронение в землю запрещено. Сколько там лис, есть ли среди них зараженные бешенством — нам неизвестно. Лис нужно извлечь, упаковать в водонепроницаемые пакеты и отвезти на утилизацию. Главы поселений уже два года утилизируют трупы лис. Глава поселения выбирает на своей территории помещение, где под замком, в бочках будут храниться лисы. По окончании охотничьего сезона трупы должны быть утилизированы согласно постановлению», — рассказала начальник Милославской ветеринарной станции Татьяна Пахомкина.
«Хотели везти их на скотомогильник в Мураевню, но там не проедешь. Лисы хранились в бочках. Но замки на складе взломали, вытряхнули пакеты с лисами, а бочки украли. Поэтому мы решили их закопать пока здесь», — прокомментировал глава администрации Милославского городского поселения Игорь Петрушин.
В пятницу, 3 марта, пакеты с трупами лис отвезли в рязанскую ветлабараторию, где их сожгли.
Фото издательство «Пресса»