Рязанский городской сайт обновил спецпроект «Загородное жилье»

Рязанский городской сайт начал публикацию статей в спецпроекте «Загородное жилье». В материале «Загородная недвижимость: найдите десять отличий» эксперт по недвижимости RZN.info Денис Абраков разбирается в предложениях застройщиков.
«Понятно, что загородный дом — жилье индивидуальное, и измерить такие объекты общим аршином практически невозможно. Однако выявить некоторые общие закономерности вполне реально», — уверен эксперт. В статье он называет самый близкий к Рязани и самый отдаленный от города коттеджные поселки, говорит о стоимости домов и земельных участков.
Материалы в проекте «Загородное жилье» будет появляться регулярно, в ближайшей статье расскажем о том, как складываются цены на загородную недвижимость.