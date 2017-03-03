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18:40, 3 марта 2017 149
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Рязанский городской сайт обновил спецпроект «Загородное жилье»

Рязанский городской сайт обновил спецпроект «Загородное жилье»

Рязанский городской сайт начал публикацию статей в спецпроекте «Загородное жилье». В материале «Загородная недвижимость: найдите десять отличий» эксперт по недвижимости RZN.info Денис Абраков разбирается в предложениях застройщиков.

«Понятно, что загородный дом — жилье индивидуальное, и измерить такие объекты общим аршином практически невозможно. Однако выявить некоторые общие закономерности вполне реально», — уверен эксперт. В статье он называет самый близкий к Рязани и самый отдаленный от города коттеджные поселки, говорит о стоимости домов и земельных участков.

Материалы в проекте «Загородное жилье» будет появляться регулярно, в ближайшей статье расскажем о том, как складываются цены на загородную недвижимость.


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