Рязанцу грозит пять лет тюрьмы за серию краж ценностей из автомобилей. Видео

Рязанцу грозит пять лет тюрьмы за серию краж ценностей из автомобилей. Об этом сообщила
44-летний мужчина использовал для проникновения в салоны автомобилей устройство, которое считывает код сигнализации. Он похищал из машин документы и деньги. Злоумышленника задержали с поличным при попытке проникнуть в Kia 23-летней девушки на улице Новоселов. Он хотел украсть ее документы и семь тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что мужчина причастен к пяти таким кражам. Однажды он не смог проникнуть в автомобиль с помощью устройства и для того, чтобы украсть сумку, разбил боковое стекло.