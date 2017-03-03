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17:35, 3 марта 2017 459
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Рязанцу грозит пять лет тюрьмы за серию краж ценностей из автомобилей. Видео 1

Рязанцу грозит пять лет тюрьмы за серию краж ценностей из автомобилей. Видео

Фото: Pixabay.com

Рязанцу грозит пять лет тюрьмы за серию краж ценностей из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

44-летний мужчина использовал для проникновения в салоны автомобилей устройство, которое считывает код сигнализации. Он похищал из машин документы и деньги. Злоумышленника задержали с поличным при попытке проникнуть в Kia 23-летней девушки на улице Новоселов. Он хотел украсть ее документы и семь тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что мужчина причастен к пяти таким кражам. Однажды он не смог проникнуть в автомобиль с помощью устройства и для того, чтобы украсть сумку, разбил боковое стекло.


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