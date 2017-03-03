Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:37, 3 марта 2017 158
 0    0

Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года

Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года

Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года. Им стал автор детективных и исторических романов, сценарист Леонид Юзефович, сообщается на сайте акции.

В 2017 году на проведение диктанта подали заявки 514 российских и 287 зарубежных городов. «Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской Федерации, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант».

Напомним, акция пройдет 8 апреля. Изменится время старта по часовым поясам. Диктант пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени.

Образовательную акцию «Тотальный диктант» придумали в Новосибирском госуниверситете, чтобы повысить интерес к грамотности. Написать диктант может любой желающий. Авторами предыдущих диктантов в разные становились известные писатели Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Борис Стругацкий.

Фото blog.thankyou.ru


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:37, 3 марта 2017
Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года
18:03, 3 марта 2017
Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Фото
17:06, 3 марта 2017
Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском представил рязанцам новый Tiguan. Фото
17:01, 3 марта 2017
У 19-летнего жителя Ряжска нашли марихуану
16:42, 3 марта 2017
Касимовец проведет в колонии восемь лет за попытку убить жену
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 7

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 32 119
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 30 994
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
15:42, 22 февраля 2017 23 806
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 530
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 731
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум