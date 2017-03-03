Организаторы «Тотального диктанта» назвали автора текста 2017 года. Им стал автор детективных и исторических романов, сценарист Леонид Юзефович, сообщается на
В 2017 году на проведение диктанта подали заявки 514 российских и 287 зарубежных городов. «Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской Федерации, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант».
Напомним, акция
Образовательную акцию «Тотальный диктант» придумали в Новосибирском госуниверситете, чтобы повысить интерес к грамотности. Написать диктант может любой желающий. Авторами предыдущих диктантов в разные становились известные писатели Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Борис Стругацкий.
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