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18:03, 3 марта 2017 1 729
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Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Фото

Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Очередной этап конкурса прошел в пятницу, 3 марта, в стоматологической клинике «Династия».

Здесь девушки в неформальной обстановке пообщались с директором клиники Дмитрием Хадиковым. Они обсудили гигиену полости рта и причины, по которым девушки пошли на конкурс. Участницы шутили, задавали вопросы и рассказывали о правилах поведения на сцене.

«Девушки, помните, что все зависит от вас. Верьте в себя и и обязательно выиграете, у вас все получиться», — отметил Хадиков.

После беседы девушек обследовал главврач клиники и проконсультировал по интересующих им вопросам.

Напомним, участницы в рамках регионального конкурса «Российская красавица» в течение месяца будут совершенствовать свою физическую форсу в фитнес-центре «Барс Premium». За это время пользователи RZN.info смогут выбрать среди девушек «Мисс Интернет», проголосовав за одну из них на сайте. Участница, набравшая большее количество голосов, получит подарок от RZN.info на церемонии награждения.

Финал конкурса пройдет 18 марта.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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