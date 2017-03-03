Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Фото

Конкурсантки регионального этапа конкурса «Российской красавицы» встретились со стоматологом. Очередной этап конкурса прошел в пятницу, 3 марта, в стоматологической клинике «Династия».
Здесь девушки в неформальной обстановке пообщались с директором клиники Дмитрием Хадиковым. Они обсудили гигиену полости рта и причины, по которым девушки пошли на конкурс. Участницы шутили, задавали вопросы и рассказывали о правилах поведения на сцене.
«Девушки, помните, что все зависит от вас. Верьте в себя и и обязательно выиграете, у вас все получиться», — отметил Хадиков.
После беседы девушек обследовал главврач клиники и проконсультировал по интересующих им вопросам.
Напомним, участницы в рамках регионального конкурса «Российская красавица» в течение месяца будут
Финал конкурса пройдет 18 марта.