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21:01, 3 марта 2017 245
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Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Солнечный зайчик» и концерт группы «Аркона»

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Солнечный зайчик» и концерт группы «Аркона»

В первые выходные марта в нашем городе пройдут мероприятия, проникнутые духом ранней весны.

Специальным гостем международного конкурса детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» станет поп-группа «MBAND». В Рязанском музыкальном театре выступит Давид Гвинианидзе с программой, посвященной Муслиму Магомаеву.

В клубе OZON LIVE с юбилейным концертом выступит группа «Аркона», а в кафе «Фонтан» 5 марта пройдет концерт сразу двух интересных авторов-исполнителей — Романа Филиппова и Алексея Бардина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото группа Рязанской филармонии


© RZN.info

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