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15:31, 28 марта 2017 360
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Рязанских офицеров запаса осудили за кражу топлива

Рязанских офицеров запаса осудили за кражу топлива

Двоих рязанских офицеров запаса, старшего лейтенанта Руслана Халикова и капитана Эдуарда Густовскова, осудили за кражу топлива. Решение гарнизонного военного суда опубликовали на сайте военного следственного управления.

Установлено, что в августе-сентябре 2012 года Халиков и Густовский, являясь должностными лицами службы горючего и смазочных материалов отделения материально-технического обеспечения войсковой части 41450, похитили топливо на сумму свыше миллиона рублей. После этого они попытались похитить еще 60 тонн топлива, но их задержали правоохранители.

Приговором Рязанского гарнизонного военного суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 500 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно.


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