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15:20, 28 марта 2017 587
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Пропавшего 40-летнего рязанца нашли живым 1

Пропавшего 40-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 40-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert. Подробности поисков и обнаружения мужчины не разглашаются.

Напомним, 40-летний мужчина вышел из дома на улице Чкалова во вторник, 28 марта


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