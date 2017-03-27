Следователи начали проверку по факту гибели молодой женщины в Ряжске. Об этом сообщила
Труп женщины нашли в реке Хупта в Ряжском районе в воскресенье, 26 марта. По предварительным данным, она является пропавшей в ноябре 2016 года 33-летней женщиной.
Труп обнаружили в ходе поисковых мероприятий. На нем есть следы, которые свидетельствуют о том, что смерть наступила давно. На теле нет повреждений, которые указывают на насильственный характер смерти.
Точную причину смерти женщины установят следователи.