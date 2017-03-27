Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой. Об этом сообщила
Известно, что в ночь на 24 июля 2016 года после распития алкоголя 42-летний мужчина
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, частью 1 статьи 131 УК РФ и частью 1 статьи 132 УК РФ и назначил ему наказание с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.