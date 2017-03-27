Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 27 марта 2017 49
 0    0

Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой

Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой

Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой. Об этом сообщила пресс-служба Шиловского райсуда.

Известно, что в ночь на 24 июля 2016 года после распития алкоголя 42-летний мужчина повез сильно пьяную знакомую на автомобиле в село Салаур Шиловского района. По дороге они поссорились, мужчина избил и изнасиловал женщину, а также совершил иные действия сексуального характера.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, частью 1 статьи 131 УК РФ и частью 1 статьи 132 УК РФ и назначил ему наказание с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:54, 27 марта 2017
Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой
11:33, 27 марта 2017
Унесший жизни трех рязанских подростков водитель рассказал свою версию трагедии
10:17, 27 марта 2017
Во вторник сжегшему жену рязанцу огласят приговор
8:33, 27 марта 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 25-26 марта
22:06, 26 марта 2017
На улице Октябрьской столкнулись «Киа» и ВАЗ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Труженики городских улиц. Прошлое и настоящее рязанского троллейбуса

Труженики городских улиц. Прошлое и настоящее рязанского троллейбуса 4

По данным сайта МУП УРТ ежедневно троллейбусами в Рязани пользуются около 70 тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 44 293
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 029
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 28 966
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 26 365
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
14:49, 24 марта 2017 18 273
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 5
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум