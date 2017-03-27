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10:56, 27 марта 2017 126

Семинар для предпринимателей региона пройдет 29 марта

Семинар для предпринимателей региона пройдет 29 марта

Регистрация на очередной семинар организованный Прио-Внешторгбанком завершится через два дня — 29 марта. Количество мест ограничено, но пока свободные еще есть.

29 марта руководитель бухгалтерской фирмы «СКБ Профит», Андрей Жильцов расскажет о существующих системах налогообложения, их особенностях, плюсах и минусах. Также специалист научит выбирать подходящую конкретному бизнесу систему и ответит на вопросы.

Семинар будет полезен и индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам, и тем, кто планирует открыть свое дело. Он пройдет в центральном офисе Прио-Внешторгбанка банка на улице Есенина, начало в 16:00. Участие бесплатное.

Регистрация на семинар по телефону: 8 (4912) 200-003.


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