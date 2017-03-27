Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщила
Полицейские в ходе рейдов встретили на улице Березовой подростка с алкоголем. Он рассказал, что купил спиртное в ближайшем магазине. Ранее в полицию поступали сведения о том, что в этом магазине продают алкоголь несовершеннолетним.
Оперативники выяснили, что 46-летняя работница торговой точки уже неоднократно продавала этому подростку спиртное.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.