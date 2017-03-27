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12:57, 27 марта 2017 38
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Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Фото: Pixabay.com

Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские в ходе рейдов встретили на улице Березовой подростка с алкоголем. Он рассказал, что купил спиртное в ближайшем магазине. Ранее в полицию поступали сведения о том, что в этом магазине продают алкоголь несовершеннолетним.

Оперативники выяснили, что 46-летняя работница торговой точки уже неоднократно продавала этому подростку спиртное.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.


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Застройщик повышенной надежности

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